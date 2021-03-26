Виконком партії "УДАР Віталія Кличка" очолив екснардеп Палатний

Він зазначив, що на партію чекають зміни та оновлення.

Виконавчий комітет партії "УДАР Віталія Кличка" екснардеп очолив Артур Палатний.

Про це повідомила пресслужба партії.

Віталій Кличко назвав це рішення правильним та своєчасним і вважає Палатного професіоналом та досвідченим управлінцем.

Кличко зазначив, що призначення нового керівника Виконкому стане новим етапом у розвитку партії.

Сам Палатний подякував за довіру та запевнив, що докладе всіх зусиль для розвитку та зміцнення позицій партії.

"Довіра однопартійців – це велика відповідальність для мене. Я в партії з моменту заснування. "УДАР" – це насамперед команда. Команда сильних та самодостатніх людей, однодумців, які професійно виконують свою роботу. "УДАР" розпочинає новий етап розвитку. Однозначно, на партію чекають зміни та оновлення. Ми налаштовані на активну роботу та збільшення і зміцнення нашої команди по всій Україні", - сказав він.

Нагадаємо, Артур Палатний був народним депутатом сьомого (від "УДАРУ") та восьмого (від "БПП") скликань Верховної Ради. Він - почесний президент Київської міської організації федерації боксу.