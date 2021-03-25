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Тимошенко наполягає на розгляді законопроєкту "Батьківщини" щодо допомоги підприємцям

Він внесений в Раду, за словами депутатки, ще минулого року.

Тимошенко наполягає на розгляді законопроєкту "Батьківщини" щодо допомоги підприємцям
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що її партія ще у вересні минулого року розробила законопроєкт №4008, який пропонує дієву програму допомоги малим і середнім підприємцям, однак його не розглядають у парламенті. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Україна 24».

За її словами, над розробкою вказаного законопроєкту працювали 20 високопрофесійних вітчизняних економістів, які детально виписали алгоритм екстреної допомоги підприємцям.

«Ми з вересня минулого року не можемо домогтися його ухвалення. Суть цього документа полягає у докорінній зміні системи кредитування. Так, як це роблять усі країни світу – кредитувати під декілька відсотків. Є загальне правило: кредитувати бізнес можна на рівні інфляції. А коли розпочався ковід, інфляція була майже нульова. Це означає – взагалі нульова ставка. Також ми передбачили захист бізнесу від закриття. Тобто пропонуюються компенсації, сприяння. Детально розписано, що і як робити, де брати кошти. Це фундаментальна підтримка бізнесу», – пояснила Юлія Тимошенко.

За словами лідерки «Батьківщини», законопроєкт №4008 не виноситься на розгляд у парламент.

«Наш законопроєкт – це порятунок економіки на період ковіду. Його треба ухвалювати негайно, а 8 тисяч гривень, які планує роздати Уряд, – це наруга над людьми та свідчення безпорадності й непрофесійності влади», – переконана Юлія Тимошенко.

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