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Народному депутату оголосили підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Народному депутату оголосили підозру за ухилення від сплати податків на понад 97 млн грн
Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

За ухилення від сплати податків на суму понад 97 млн гривень оголошено про підозру народному депутату України. Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, підозрюваний у 2012 році розпочав господарську діяльність щодо будівництва багатоквартирних житлових будинків у Київській області.

"За моїм дорученням прокурори повідомили про підозру народному депутатові України в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", - написала Венедіктова у Facebook.

Слідство встановило, що підозрюваний розпочав у 2012 році господарську діяльність щодо будівництва у с. Петропавлівська Борщагівка та с. Софіївська Борщагівка Київської області багатоквартирних житлових будинків. Після завершення зведення будинків він зареєстрував на себе право власності на 1221 об'єкт нерухомого майна у них. Протягом 2015-2020 років уповноважена ним за дорученням особа продавала нерухомість і передала йому понад 360 млн грн доходу від цих операцій.

"Доходи від реалізації квартир та нежитлових приміщень підозрюваний декларував, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності, із застосуванням ставки податку в розмірі 5% замість 18%. Попередньо, за даними експертизи, у такий спосіб народний депутат ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та податку на додану вартість на загальну суму понад 97 млн грн", - повідомила генпрокурор.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата групи "За майбутнє" Віктора М'ялика (1979 р. н.). Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, М'ялика було обрано до парламенту в окрузі 155 (Рівненська область), самовисуванець. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області.

У своїй декларації про доходи за 2019 рік М'ялик вказав, що є власником величезної кількості нерухомості, серед якої - 158 квартир різною площею (від 38 до 95 кв. метрів) в Софіївській Борщагівці (Києво-Святошинський район, Київська область). Також нардепу належать гаражі, місця для парковок і земельні ділянки (площею як 520 так і понад 1000 кв. метрів) в тій же Софіївській Борщагівці.

При цьому від відчуження нерухомого майна, а також здачі майна в оренду М'ялик за рік отримав кілька мільйонів. Дружина нардепа також отримує чималий дохід від здачі нерухомості в оренду.

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