​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
​Уряд заборонив ходити без масок по парках та вулицях у "червоних" зонах
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
На Одещині померла військова, що страждала на гіпертонічну хворобу
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Атака Козака. Как Россия пытается слить нормандскую повестку
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Помер митрополит Хмельницький і Кам’янець-Подільський Антоній Махота
Офіс президента третій день відмивають від графіті. Фоторепортаж
Офіс президента третій день відмивають від графіті. Фоторепортаж
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Дисонанс: "Голос" йде в розкол
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Київська журналістка Анна Липківська померла від коронавірусу
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
Російські ЗМІ "злили" закриті документи щодо перемовин у "нормандському форматі"
ГоловнаПолітика

Сюмар: уряд, неспроможний дістати вакцину, має йти у відставку

На думку депутатки, "влада завалила вакцинну дипломатію".

Сюмар: уряд, неспроможний дістати вакцину, має йти у відставку
Фото: eurosolidarity.org

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що влада провалила процес вакцинації населення. Про це вона написала в фейсбуці.

«Я не знаю жодної країни в світі, де вакцинацію зриває опозиція. Це або успіх, або невдача влади. В нас не невдача, а катастрофа. Де обіцяна в лютому китайська Coronavac? Де задекларований прем’єром Pfaizer? Де зрозумілі графіки і пункти вакцинації?! Де всі ці «чемпіони боротьби з коронавірусом?» - відзначила депутатка.

При цьому вона нагадала, що вакцину не продають політикам чи бізнесменам.

«Її продають урядам держав. Якщо уряд неспроможний дістати вакцину – він має йти у відставку. Якщо за дипломатію відповідає президент, то час визнати, за два роки він завалив як вакцинну дипломатію, так і решту дипломатичної підтримки України. Україні потрібен уряд і дипломати, здатні відповідати на виклики. Бо моторошно за майбутнє», – резюмувала Вікторія Сюмар.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також