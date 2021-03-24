Сюмар: уряд, неспроможний дістати вакцину, має йти у відставку

Народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що влада провалила процес вакцинації населення. Про це вона написала в фейсбуці.

«Я не знаю жодної країни в світі, де вакцинацію зриває опозиція. Це або успіх, або невдача влади. В нас не невдача, а катастрофа. Де обіцяна в лютому китайська Coronavac? Де задекларований прем’єром Pfaizer? Де зрозумілі графіки і пункти вакцинації?! Де всі ці «чемпіони боротьби з коронавірусом?» - відзначила депутатка.

При цьому вона нагадала, що вакцину не продають політикам чи бізнесменам.

«Її продають урядам держав. Якщо уряд неспроможний дістати вакцину – він має йти у відставку. Якщо за дипломатію відповідає президент, то час визнати, за два роки він завалив як вакцинну дипломатію, так і решту дипломатичної підтримки України. Україні потрібен уряд і дипломати, здатні відповідати на виклики. Бо моторошно за майбутнє», – резюмувала Вікторія Сюмар.