Сюмар заявила про перемогу кандидата від "Євросолідарності" на виборах мера Українки

За результатами паралельного підрахунку голосів, на виборах Українського міського голови кандидат від «Європейської Солідарності» Олександр Туренко впевнено переміг кандидатку від партії влади. Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно закінчився підрахунок голосів в Українській ОТГ. Кандидат від «Європейської Солідарності» Олександр Туренко впевнено переміг кандидатку від партії влади», – пише Сюмар.

За її даними, 2852 голоси отримав Олександр Туренко (ЄС), 2450 – Кирилюк Оксана (Слуга народу).

«Зважаючи на те, що 25 жовтня ці двоє кандидатів набрали рівну кількість голосів, зараз перевага «Європейської Солідарності» більше ніж відчутна». – зазначає Сюмар.

«На кількох дільницях ніби то знайшли біля 30 фальшивих бюлетенів за нашого кандидата, що нас сильно здивувало. Досить очевидна технологія конкурентів для того, аби мати підстави йти до суду», – зауважує Вікторія Сюмар.

«Думаю, це технологія слабкості, перемагати треба переконливо. І гідно визнавати поразки», – переконана Вікторія Сюмар.

Лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко також привітав Олександа Туренка з перемогою і подякував мешканцям Української ОТГ, які зробили свій вибір на користь європейського майбутнього.

«Вітаю Олександра Туренка із перемогою у другому турі виборів в Українці на Київщині! «Європейська Солідарність» із відчутною перевагою перемогла кандидатку від партії влади. Вдячний виборцям, які зробили свідомий вибір на користь нашої партії», – зазначив на своїй Facebook-сторінці Петро Порошенко.