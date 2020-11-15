Явка виборців о 12:00 склала 8,6%, - “ОПОРА”

До спостереження “ОПОРИ” за днем голосування залучено 179 громадських спостерігачів у 7 містах.

Явка виборців 15 листопада о 12:00 на другому турі місцевих виборів склала 8,6%. Під час голосування 25 жовтня на цей час явка становила 13,5%.

Про це повідомила громадянська мережа “ОПОРА”.

До спостереження “ОПОРИ” за днем голосування 15 листопада залучено 179 громадських спостерігачів у 7 містах на дільницях на основі соціологічно обґрунтованої вибірки. Це дає можливість інтерпретувати показники явки та зафіксованих порушень на рівні всіх міст, де сьогодні відбувається повторне голосування.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

Також сьогодні проводиться повторне голосування у 17 регіонах з виборів депутатів 53 місцевої ради: 1 міської, 14 селищних та 38 сільських у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч.