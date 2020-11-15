В Одесі голосували за межами кабінки і фотографували бюлетені

Також на двох виборчих дільницях бюлетені видавав один член ДВК.

В Одесі спостерігачі фіксують порушення на виборчих дільницях.

Як повідомили у громадянській мережі “ОПОРА”, на двох виборчих дільницях бюлетені виборцям видає один член ДВК.

Такі ситуації зафіксовані на дільниці № 511148 (вул. Варненська, 3-А) та на дільниці № 511105 (вул. Академіка Вільямса, 54-А). Причиною в обох випадках є те, що члени дільничних виборчих комісій регулярно залишають приміщення для голосування.

Фото: сайт ОПОРИ

Так, відповідно до ч. 3 ст. 248 Виборчого кодексу два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії після пред’явлення виборцем документів надає виборцю список виборців для підпису, а другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

На виборчій дільниці № 511308 (вул. Маршала Говорова, 8-А) спостерігач виявив голосування поза межами виборчої дільниці: виборчиня проголосувала за столом у членів ДВК.

Крім того, спостерігач зафіксував два випадки фотографування виборцями бюлетенів у кабінках для голосування. Це відбулося на виборчій дільниці №511188 (вул. Лип Івана та Юрія, 14-А). В обох випадках черговий співробітник поліції не встиг затримати цих виборців.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

За крісло мера Одеси борються чинний мер Геннадій Труханов і нардеп Микола Скорик, що балотується від ОПЗЖ. У першому турі Труханов набрав 38,35% голосів, а Скорик – 19,47%.