У Херсоні виборець хотів проголосувати через додаток “Дія”

Використати додаток можна лише, якщо ДВК має технічну можливість перевірити е-паспорт.

На одній з херсонських дільниць виборець намагався проголосувати за допомогою додатку “Дія”.

Про це інформує громадянська мережа “ОПОРА”.

“У Херсоні на виборчій дільниці №650634 виборець замість звичайного паспорта громадянина України намагався використати мобільний додаток «Дія». Однак, після зауваження спостерігача ОПОРИ, чоловік показав паспорт”, – йдеться у повідомленні.

Фото: сайт ОПОРИ

Зазначимо, виборець може отримати виборчий бюлетень з використанням мобільного додатка Портал Дія може лише за умов наявності в дільничної виборчої комісії технічної можливості для перевірки е-паспорта за допомогою технічних засобів, зокрема з використанням унікального електронного ідентифікатора (QR-коду, штрих-коду, цифрового коду).

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, в низці міст України стартував другий тур виборів міських голів. Сьогодні за них голосуватимуть в Херсоні, Одесі, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам'янці-Подільському та Українці.

У Херсоні в другий тур вийшов народний депутат від групи "За майбутнє" Ігор Колихаєв (30,75%) та тричі колишній міський голова Володимир Сальдо. Останній у 2012 році був обраний до Верховної Ради від Партії регіонів, активно підтримував Віктора Януковича та голосував за диктаторські закони 16 січня 2014.