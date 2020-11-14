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Суми просять Кабмін перенести "карантин вихідного дня" на понеділок та вівторок

Мер міста вважає це єдиним дієвим кроком для підтримки підприємців.

Суми просять Кабмін перенести "карантин вихідного дня" на понеділок та вівторок
Фото: Lb.ua

Виконавчий комітет міської ради Сум звертається до Кабінету міністрів з пропозицією перенести карантин вихідного дня на інші дні тижня.

Про це повідомляється на сайті міськради.

Мер міста Олександр Лисенко наголосив, що наразі це єдиний дієвий крок підтримати  підприємців. Він нагадав, що кілька тижнів тому в такий спосіб Суми домоглися перегляду застосовування протиепідемічних заходів на території у період дії на території територіальної громади "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

"Розуміємо, Уряд має на меті зниження рівня захворюваності серед населення, у зв’язку з чим і визначає короткий період локдауну на суботу та неділю, тобто - на вихідні дні. В той же час, практично того ж самого результату можна досягти за рахунок визначення вихідними днями інших днів тижня ніж субота та неділя, виходячи з особливостей видів господарської діяльності та місцевих умов, що створило б більш прийнятні та гнучкі умови для малого та середнього бізнесу. Враховуючи специфіку кожного населеного пункту, було б доцільно в рамках карантинних заходів та діючого законодавства у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, визначити вихідними днями понеділок та вівторок в період з 14 листопада 2020 р. до 30 листопада 2020 р.", – йдеться у зверненні.

Лисенко зазначив, що в понеділок відбудеться селекторна нарада під головуванням прем’єр-міністра, де сумчани додатково озвучать свою позицію. Також міський голова повідомив, що радився з очільниками інших міст, які висловили свою позицію щодо карантину вихідного дня, і вважають рішення Сум ефективним у вирішенні цього питання.

Нагадаємо, в Україні з опівночі 14 листопада почав діяти загальнодержавний комплекс обмежень, відомий як “карантин вихідного дня”.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду, адже вихідні в місті скасовуються. У Дніпрі також не буде карантину вихідного дня, бо "міська комісія ТЕБ і НС захворіла і не може імплементувати рішення уряду". У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень. Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою". 

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси, Тернополя та Житомира. Міськрада Чернігова направила звернення до Кабміну, у якому просить скасувати карантин вихідного дня.

У Київській міській держадміністрації заявили, що виконуватимуть рішення уряду.

Петиція про скасування “карантину вихідного дня” на сайті Офіса президента  набрала понад 25 тис. голосів, необхідних для її розгляду.

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