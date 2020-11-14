Єрмак закликав Францію та Німеччину підтримати документ, який пришвидшить переговори у Мінську

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки" у форматі відеоконференції.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Зазначається, що Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який "надав би поштовх Мінському переговорному формату".

Зокрема, він розповів про план дій, який підготувала українська сторона. Документ має назву “План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей”.

"Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у Нормандському форматі в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату", – сказав Єрмак.

Голова ОП зазначив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа.

Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату для прискорення цього процесу. Наступного тижня представники України мають відвідати Берлін для того, щоб продовжити роботу над документом, зазначив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, делегація України у Тристоронній контактній групі вважає за необхідне провести до кінця поточного року нову зустріч на вищому рівні у "Нормандському форматі".