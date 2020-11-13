Суд скасував результати виборів у Миколаївську облраду

Позивачами справі виступили кандидати в депутати облради від партії "Опозиційна платформа - За життя".

Миколаївський окружний адміністративний суд скасував протокол і постанову обласної виборчої комісії про результати виборів депутатів Миколаївської обласної ради.

Про це пишуть "НикВести" з посиланням на рішення суду від 13 листопада.

Позивачами у справі виступили кандидати в депутати облради від партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександр Потьомкін і Тетяна Потапенко.

Як зазначає видання, раніше Миколаївська обласна територіальна виборча комісія при підбитті підсумків виборів депутатів обласної ради користувалася не офіційними даними - паперовими протоколами ТВК з відповідними печатками і підписами, а даними електронного кабінету Центрвиборчкому, використання якого є лише рекомендацією.

Нагадаємо, Служба безпеки України 11 листопада виявила підроблену виборчу документацію, яку мали використати для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.