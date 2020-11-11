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СБУ попередила масові фальсифікації виборів мера Одеси

Правоохоронці в офісному приміщенні в Одесі виявили бюлетені для голосування, ідентичні оригінальним документам.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яку мали використати для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як "громадська приймальня" одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності", - повідомили у СБУ.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронцями відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування).

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

Нагадаємо, Служба безпеки України підозрює директора одного із медичних закладів Черкас у заподіянні мільйонних збитків бюджету міста.

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