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У Дніпрі на шосе сталася стрілянина: двох людей затримали

Затриманню передувала гонитва по Запорізькому шосе і переслідування автомобілів патрульними. 

У Дніпрі на шосе сталася стрілянина: двох людей затримали
Фото: Інформатор

У Дніпрі на Запорізькому шосе 10 листопада сталася стрілянина, поліція затримала двох чоловіків.

Про це повідомляє "Інформатор".

"У наручниках - двоє чоловіків. Правоохоронці поки що не коментують причини затримання. На дорозі лежать безліч осколків і гільзи. Поліцейські відгородили місце події сигнальними стрічками і конусами. Слідчо-оперативна група з'ясовує деталі затримання", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, свідки повідомили, що затриманню передувала гонитва по Запорізькому шосе і переслідування автомобілів патрульними. Також повз проїздили медики Червоного Хреста. Вони розповіли, що запропонували свою допомогу, але на місці затримання вона не знадобилася.

Нагадаємо, у жовтні в Києві біля Центрального залізничного вокзалу виникла стрілянина. У результаті інциденту постраждала жінка, однак від госпіталізації вона відмовилася.

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