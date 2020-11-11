Вони вийшли на акцію проти карантину вихідного дня.

11 листопада підприємці влаштували акцію протесту проти карантину вихідного дня.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Активісти #SaveФОП перекрили проїжджу частину вулиці Грушевського та Петрівську алею біля стадіону "Динамо", повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Учасники акції тримають у руках плакати з написами "Підприємці - сила, яку не подолати", "Збережемо бізнес - збережемо бюджет. Збережемо бюджет - збережемо державу", "Або всіх - або нікого", "Малий бізнес - основа ринку", "Ні карантину", "Бізнес має право працювати".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Організатори назвали акцію "попереджувальною".

Як повідомляли, сьогодні під Кабміном проти "карантину вихідного дня" протестують і ресторатори. Протестувальники побоюються, що після наступного карантину закриється більшість закладів країни.

Нагадаємо, про те, що уряд планує посилити карантин на вихідні, стало відомо минулого тижня. Карантин вихідного дня передбачає закриття фудкортів, ресторанів, окрім роботи на виніс.

Президент Володимир Зеленський вважає, що карантин вихідного дня буде діяти кілька тижнів. А додаткові обмеження допоможуть уникнути жорсткого локдауну.