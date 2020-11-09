​Карантин вихідного дня буде діяти кілька тижнів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок і тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - наголосив Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів.

На нараді президента поінформували щодо актуальних даних по епідемічній ситуації. Так, за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на COVID-19. Кількість ліжок для таких пацієнтів збільшили на 4400. Також зазначається, що уряд продовжує нарощувати кількість тестувань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що за наказом президента нині відбувається закупівля кисневих концентратів і ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.

Нагадаємо, Україна переходить на другий етап реагування на коронавірус. Раніше президент Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування епідемії коронавірусу. Згідно з ними, ВНЗ переходять на дистанційне навчання. Крім того, у червоних і помаранчевих зонах заклади громадського харчування - ресторани, клуби - можуть працювати лише до 22:00.

Також Міністерство охорони здоров'я звертається до Кабміну з пропозицію впровадити так званий карантин вихідного дня, коли протиепідемічні заходи будуть посилені тільки в суботу і неділю.

Крім того, до 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин.