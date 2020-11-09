У Києві кількість випадків COVID-19 наближається до 45 тисяч

У столиці на ранок 9 листопада вже 44 920 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За останню добу виявили коронавірус у ще 748 осіб.

Про це інформує мер Києва Віталій Кличко.

"Захворіли 401 жінка віком від 18 до 92 років, 278 чоловіків віком від 18 до 87 років, 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли також 34 медики. До лікарень столиці госпіталізували 76 пацієнтів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (130), Дарницькому (109) та Оболонському (107 випадків) районі.

Одужали за минулу добу 170 людей, 5 хворих померли.

Усього коронавірус подолали 16 667 мешканців Києва. Від початку пандемії зафіксовано 872 пов’язані з ковідом летальні випадки.

Як повідомляли, з понеділка, 9 листопада, вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні. До червоного рівня додатково віднесено 198 адміністративних одиниць із 23 областей, що на 86 більше ніж попереднього тижня.

До переходу в червону карантинну зону близькі Київ та 4 обласні центри - Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця і Херсон.