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За минулу добу від коронавірусу померло 11 киян

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому –122. 

За минулу добу від коронавірусу померло 11 киян
Фото: пресслужба Київської міськради

За минулу добу у Києві виявили ще 854 хворих на коронавірус, померли 11 людей.

Про це повідомила Київська міська рада.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 142, у Дарницькому – 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків. 

До лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 1162 людини.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 43 229. Усього коронавірус забрав життя 852 киян, подолали хворобу 16 380 мешканців Києва.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 листопада в Україні зафіксовано 10 746 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 316, медпрацівників – 519.

Госпіталізовано – 1 470 осіб, летальних випадків – 187, а одужало – 8 685 українців.

6 листопада Верховна Рада України посилила відповідальність за відсутність масок протягом карантину в громадських приміщеннях і транспорті. Штраф складатиме від 170 до 255 грн. 

Контроль за дотриманням протиепідемічних правил будуть забезпечувати органи Національної поліції, Держпродспоживслужби та місцевого самоврядування.

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