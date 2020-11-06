Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
Вибори у США: Байден здобув перемогу у Мічигані та Вісконсині
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
​Британський таблоїд повідомив про плани відставки Путіна через хворобу Паркінсона, у Кремлі це заперечують
Бюджет новой коалиции?
Бюджет новой коалиции?
Выборы президента США. Война судов
Выборы президента США. Война судов
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
З 9 листопада вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Михайло Жванецький помер (оновлено)
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Політика Байдена і Трампа щодо України сильно відрізнятиметься, - Стівен Пайфер
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Голова Вінницької ОДА захворів на коронавірус

У Сергія Борзова діагностували ковідну пневмонію.

Голова Вінницької ОДА захворів на коронавірус
Фото: facebook.com/borzov.s.s

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що захворів на коронавірус.

Борзов написав у фейсбуці, що 6 листопада ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія.

"Так, я теж потрапив у статистику інфікованих. І прошу вінничан: бережіть себе і оточуючих. Для коронавірусу не має значення ваш соціальний статус, посада чи професія. Заразитися може будь-хто", - зазначив він.

Голова облдержадміністрації наголосив на тому, що Вінниччина вперше на карантинній карті має червону зону - місто Козятин і Тиврівський район. На межі червоної зони - Вінниця. Решта області залишається у помаранчевій.

Як повідомляли, до переходу в червону карантинну зону близькі п'ять обласних центрів - Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон.

До "червоного" рівня додатково віднесено 198 адміністративних одиниць із 23 областей, що на 86 більше ніж попереднього тижня. Зокрема, всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області та 31 адміністративна одиниця Полтавської області віднесені до "червоного" рівня у зв'язку з тим, що у них п'ять днів поспіль завантаженість ліжок перевищує 75%. Також до "червоного" рівня додали два обласних центри - Краматорськ і Запоріжжя.

Як повідомляли, з понеділка, 9 листопада, вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також