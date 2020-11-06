Голова Вінницької ОДА захворів на коронавірус

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов повідомив, що захворів на коронавірус.

Борзов написав у фейсбуці, що 6 листопада ковідну пневмонію підтвердила комп’ютерна томографія.

"Так, я теж потрапив у статистику інфікованих. І прошу вінничан: бережіть себе і оточуючих. Для коронавірусу не має значення ваш соціальний статус, посада чи професія. Заразитися може будь-хто", - зазначив він.

Голова облдержадміністрації наголосив на тому, що Вінниччина вперше на карантинній карті має червону зону - місто Козятин і Тиврівський район. На межі червоної зони - Вінниця. Решта області залишається у помаранчевій.

Як повідомляли, до переходу в червону карантинну зону близькі п'ять обласних центрів - Тернопіль, Сєвєродонецьк, Вінниця, Київ і Херсон.

До "червоного" рівня додатково віднесено 198 адміністративних одиниць із 23 областей, що на 86 більше ніж попереднього тижня. Зокрема, всі 28 адміністративних одиниць Житомирської області та 31 адміністративна одиниця Полтавської області віднесені до "червоного" рівня у зв'язку з тим, що у них п'ять днів поспіль завантаженість ліжок перевищує 75%. Також до "червоного" рівня додали два обласних центри - Краматорськ і Запоріжжя.

Як повідомляли, з понеділка, 9 листопада, вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні.