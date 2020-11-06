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Голова МОЗ нагадав, що не всім хворим на COVID-19 необхідна госпіталізація: "Лікарня - не санаторій"

До 80% інфікованих переносять хворобу у легкій формі.

Голова МОЗ нагадав, що не всім хворим на COVID-19 необхідна госпіталізація: "Лікарня - не санаторій"
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що госпіталізація хворих з COVID-19 має відбуватися за наявності конкретних показів. Якщо ж вони відсутні, то безпечніше буде лікуватися вдома.

Про це він заявив на брифінгу.

"Лікарня - це  ж не санаторій, коли людина просто хоче госпіталізуватися. Це повинно відбуватися виключно за показами і за встановленим діагнозом лікарем-спеціалістом і за його направленням щодо госпіталізації", - сказав Степанов.

Він зазначив, що до 80% людей, які хворіють на COVID-19, легко переносять хворобу.

"Госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається за показаннями. Близько 80% пацієнтів мають легкий перебіг хвороби і не потребують стаціонарного лікування. У разі появи симптомів хвороби необхідно зателефонувати сімейному лікарю, який зобов'язаний оцінити стан пацієнта та прийняти рішення щодо необхідності госпіталізації чи надання медичної допомоги в амбулаторних умовах", - додав голова МОЗ.

При цьому він закликав українців не займатися самолікуванням.

Нагадаємо,  прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця листопада в Україні може бути досягнута відмітка в 15 тис. захворювань на коронавірус за добу, а кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. випадків.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що лікарні для пацієнтів з підозрою або підтвердженим коронавірусом зайняті на 61,7%. Згідно результатів моделювання Київської школи економіки, кожна п’ята лікарня першої хвилі критично заповнена хворими на ковід. У 54 закладах реанімаційні ліжка заповнені на 100%. 

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