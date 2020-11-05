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У Черкасах з COVID-відділення лікарні пацієнти вкрали обладнання

Кілька людей після одужання забрали із собою пристрої для зволоження кисню.

У Черкасах з COVID-відділення лікарні пацієнти вкрали обладнання
Фото: kyivcity.gov.ua

Кілька пацієнтів, які лікувалися від коронавірусу в Першій міській лікарні Черкас, після виписки забрали із собою пристрої для зволоження кисню.

Про це повідомив директор КНП "Перша міська лікарня" Тимофій Тронц.

За його словами, відділення для лікування коронавірусної інфекції переповнене.

"Шановні друзі! Перший день на роботі після "лікарняного". Госпіталь для лікування коронавірусної інфекції Першої лікарні розширено до 30 ліжок, перебуває 31 пацієнт. Ситуація не покращується. Бережіть себе і близьких! А тепер окреме звернення! Засранці, які виписались із госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню!!! В них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покаране!" - написав Тронц.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що до кінця листопада в Україні може бути досягнута відмітка в 15 тис. захворювань на коронавірус за добу, а кінця року ця цифра може зрости до 20 тис. випадків.

Станом на ранок 5 листопада Україна вийшла на 20 позицію серед країн світу за кількістю інфікованих коронавірусом, обійшовши Індонезію. Упродовж 4 листопада було зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.

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