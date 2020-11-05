Ковідні рекорди в Україні: 9 850 нових випадків і 8 378 одужань

У Києві виявили майже тисячу хворих на коронавірус.

Упродовж 4 листопада в Україні зафіксовано рекордні 9 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 369 дітей і 514 медпрацівників. Також зафіксовано найбільше за добу число одужань від ковіду - 8 378.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу госпіталізовано 1 269 осіб. 4 листопада 193 пацієнти з ковідом померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 430 467 осіб, одужали 184 782 особи, 7 924 пацієнти померли.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ - 41373 випадки;

Вінницька область – 11644 випадки;

Волинська область – 14889 випадків;

Дніпропетровська область – 16600 випадків;

Донецька область – 12873 випадки;

Житомирська область – 16598 випадків;

Закарпатська область – 15849 випадків;

Запорізька область – 11750 випадків;

Івано-Франківська область – 22521 випадок;

Київська область – 18329 випадків;

Кіровоградська область – 2813 випадків;

Луганська область – 4104 випадки;

Львівська область – 32069 випадків;

Миколаївська область – 9306 випадків;

Одеська область – 26838 випадків;

Полтавська область – 11079 випадків;

Рівненська область – 20671 випадок;

Сумська область – 13196 випадків;

Тернопільська область – 21499 випадків;

Харківська область – 40330 випадків;

Херсонська область – 4852 випадки;

Хмельницька область – 17989 випадків;

Черкаська область – 10085 випадків;

Чернівецька область – 23708 випадків;

Чернігівська область – 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Упродовж 3 листопада в Україні було зафіксовано 9524 нові випадки коронавірусу. 199 пацієнтів померли. Одужали 7 536 осіб.