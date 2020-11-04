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У США в день голосування виявили більше 90 тисяч нових захворювань на коронавірус

Цього дня в США також зареєстровано 1130 смертей, більше 50 000 осіб було госпіталізовано.

У США в день голосування виявили більше 90 тисяч нових захворювань на коронавірус
Фото: EPA/UPG

В день президентських виборів у США 4 листопада зафіксований один з найвищих добових показників захворюваності COVID-19 - 91 530 випадків зараження.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на дані Університету Джонса Хопкінса.

Цього дня в США також зареєстровано 1130 смертей, більше 50 000 осіб було госпіталізовано. Про це свідчать дані, зібрані в рамках проекту журналу The Atlantic.

Більше 20 штатів повідомили про рекордний тижневий приріст числа випадків зараження. У штатах Мічиган, Огайо і Пенсільванія, які можуть визначити результат виборів, у вівторок були зафіксовані добові рекорди.

Сполучені Штати займають перше місце по захворюваності COVID-19: на країну припадає 9,3 мільйона з 47,4 мільйона випадків у світі, включаючи 232 627 смертей.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Польщі цього тижня вводить нові жорсткі обмеження на території країні. 

Окрім того, уряд Литви ухвалив рішення про запровадження повторного карантину з 7 листопада. Передбачається, що обмежувальні заходи діятимуть упродовж трьох тижнів.

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