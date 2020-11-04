Жителі Пуерто-Рико проголосували за входження до складу США

Референдум про приєднання в 2020 році став п’ятим із 1967 року і третім за останні вісім років.

Жителі Пуерто-Рико, неінкорпорованої території в Карибському морі, проголосували на референдумі 3 листопада за входження до складу США на правах 51-го штату.

За це проголосували 52 відсотки населення за результатами підрахунку 88 відсотків голосів, передає Радіо Свобода.

На голосування було поставлене запитання: "Чи має Пуерто-Рико бути негайно прийняте до складу США як штат?"

Указ про проведення референдуму підписала в травні губернатор території Ванда Васкес Гарсед.

Пуерто-Рико була передана США від Іспанії в 1898 році. Жителі території мають американське громадянство, але не можуть голосувати на президентських виборах і не мають представництва в Конгресі. Референдум про приєднання в 2020 році став п’ятим із 1967 року і третім за останні вісім років.

У 2017 році більшість тих, хто проголосував, виступили за входження до складу США. Однак тоді явка становила тільки 23%, референдум, зокрема, бойкотувала Демократична партія, яка виступала проти приєднання. Ще один референдум відбувся в 2012 році. Тоді за статус американського штату проголосували 61% пуерториканців. Проти цього рішення була Республіканська партія США.

Рішення про включення до складу США мають ухвалити американські законодавці.