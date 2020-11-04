Трамп назвав "дуже дивним" лідерство Байдена у ключових штатах

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже дивними" проміжні результати виборів президента в деяких ключових штатах. Трамп заявив про "раптові вкидання бюлетенів" і "неправильні" екзит-поли.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Вчора ввечері я лідирував, часто з великим відривом, у багатьох ключових штатах, які майже в усіх випадках контролюються і управляються демократами. Потім один за одним вони стали чарівним чином зникати після того, як були підраховані раптові вкидання бюлетенів. Дуже дивно. А ті, хто проводив екзит-пол, подали все абсолютно неправильно", - зазначив Трамп.

Останнім ключовим штатом, де Байден обійшов Трампа з невеликою перевагою, став Мічиган. До цього Байден перехопив лідерство у Вісконсині.

Як відомо, голосування у США проходить в два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі. Докладніше про перегони читайте у статті "Що потрібно знати про вибори у США".