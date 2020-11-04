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Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"

Це Флорида, Техас та Огайо. 

Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Чинний президент, представник Республіканської партії Дональд Трамп, вже здобув перемогу у трьох з 13 так званих хитких штатах. Перемога в Огайо нині офіційно підтверджена, а, згідно з попередніми даними агентства Associated Press, нинішній глава Білого дому узяв Флориду та Техас. Відповідно, 18, 29 і 38 голосів виборників.

Разом з тим, як повідомляє американське видання Politico, Трамп також перемагає свого суперника від Демократичної партії Джо Байдена у Джорджії (16 голосів) - тут при підрахованих 76% бюлетенів відрив становить близько 8% - і в Айові (6 голосів), де при підрахованих 88% бюлетенів перевага республіканця - близько 6%.

Фото: EPA/UPG

Тим часом кандидати у президенти ведуть боротьбу за голоси виборників у таких "спірних штатах", як Північна Кароліна, Мічиган і Вісконсин. Розрив між ними в рамках соціологічної похибки.

Нині уся увага сфокусована на іншому "спірному штаті", Пенсильванії, де, згідно з підрахунком 64% бюлетенів, з відривом в 14% голосів лідирує Трамп.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Пенсильванія на цих президентських виборах - один з тих найважливіших штатів, де може вирішитися доля голосування. Там група представлена у 20 виборників.

Відзначимо, що Джо Байден в останні години голосування відвідав Пенсильванію для агітації. Водночас президент Трамп звинуватив штаб свого супротивника у шахрайстві у цьому штаті і пообіцяв звернутися до Верховного суду з відповідною скаргою.

Згідно з попередніми підрахунками, відрив між кандидатами збільшився – Байден має 238 голосів, а Дональд Трамп – 213.

Фото: EPA/UPG

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