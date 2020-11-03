Всё, что нужно знать о выборах в США

На сегодняшний день зафиксирована рекордная явка: 100 млн американцев проголосовали досрочно – или по почте, или на ранее открывшихся участках. Это свыше 40% от общего количества граждан, имеющих право голоса. В то же время интрига сохраняется: более дюжины спорных штатов, во многих из которых кандидаты идут ноздря в ноздрю. К тому же в некоторых из них подсчёт голосов – как отданных заранее, так и в день волеизъявления –стартует после официального завершения голосования, что на некоторое время (дни или даже недели) может сохранить интригу.

Сегодня, 3 ноября, в Соединённых Штатах стартовал финальный этап президентских выборов . Главные конкуренты – нынешний глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп, и его противник из лагеря демократов – бывший вице-президент Джо Байден . Вместе с ними американцы избирают не только вице-президентов (при пакетном голосовании), но также представителей в федеральные (Конгресс) и местные органы власти.

Фото: EPA/UPG

За кого голосуют американцы

Исторически так сложилось, что в Соединённых Штатах глава государства и его вице-президент не избираются напрямую, путём волеизъявления избирателей. Последние голосуют за выборщиков, которые спустя месяц в ходе заседания специальной Коллегии отдают свой голос за того или иного кандидата в президенты (пакетом за его напарника).

Правила просты: тот участник президентской гонки, который получает наибольшее количество голосов избирателей в конкретном штате, зачастую забирает всех выборщиков. Чем больше голосующих в штате, тем больше выборщиков.

В 48 штатах выборщики «дают слово», что проголосуют так, как проголосовало большинство избирателей. В штатах же Мэн и Небраска действует смешанная модель, когда двое выборщиков отдают обязательное предпочтение тому кандидату, кто выиграл всенародное голосование, а остальные распределяют голоса в пользу победителя на каждом избирательном округе.

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. Подобное произошло в 2016 году, когда семь выборщиков – невзирая на результаты волеизъявления американцев – поддержали кандидатуру Дональда Трампа, а не Хиллари Клинтон.

Фото: EPA/UPG

14 декабря состоится голосование Коллегии выборщиков.

Что такое спорные штаты

Всего Коллегия насчитывает 538 выборщиков: 535 – представители из 50 штатов, и ещё трое из округа Колумбия, который, согласно конституции, является федеральной столицей, а не штатом.

Центральное место в президентской гонке занимает битва за так называемые колеблющиеся штаты. И у демократов, и у республиканцев есть базовые штаты, где они точно знают, что там большинство населения выступает в их пользу. У первых таких «политических площадок» больше, чем у вторых. Однако есть те самые «колеблющиеся» или, как их ещё называют, «спорные штаты», которые всегда создают интригу. В них кандидаты ведут ожесточенные бои, проводя больше предвыборных ралли.

Ныне таких штатов 13: Аризона, Джорджия, Флорида, Айова, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. Интересно, что Аризона и Техас, которые ещё лет пять назад считались вотчиной Республиканской партии, уже стали «колеблющимися». Всему причиной – экономическое развитие регионов, высокотехнологичное производство и миграция.

Принцип предельно прост: группы выборщиков распределяются не пропорционально, а сообразно количеству населения того или иного штата. Иными словами, где больше населения, там больше выборщиков. И, получив победу в Техасе или Флориде, Пенсильвании и Мичигане, можно (не взяв большинства голосов от общего количества избирателей) одержать победу и войти в Белый дом в статусе президента. Точно так произошло в ходе предыдущих выборов 2016 года.

Ныне во многих «колеблющихся» штатах кандидаты идут, что называется, ноздря в ноздрю. Поэтому определить исход голосования сейчас практически невозможно. Для решающей победы участнику президентской гонки необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков. В противном случае задействуются уже другие механизмы – различного рода суды и Конгресс США.

Фото: EPA/UPG

Проблемы с подсчётом голосов

Учитывая рекордную явку на выборах и желание 40% избирателей проголосовать досрочно (в особенности посредством почты), некоторые штаты назначили процедуру подсчёта голосов практически или же непосредственно в день выборов, после закрытия избирательных участков. Среди этих штатов есть и ряд «колеблющихся» – Мичиган (2 ноября), Пенсильвания, Висконсин (3 ноября).

Это означает, что имя президента мы узнаем не сразу, а, быть может, спустя несколько дней или даже недель.

Также возникает немало вопросов с тем, как будет происходить подсчёт голосов. Ведь в 28 штатах будут подсчитывать только бюллетени, поступившие до или 3 ноября. Остальные 22 штата, а также округ Колумбия, будут принимать все бюллетени, проштампованные в день выборов или до него, даже если они поступят позже.

Те штаты, которые примут бюллетени после дня выборов, представляют 317 из 538 голосов Коллегии выборщиков, или 59%. Это одна из причин, по которой победитель может быть объявлен не сразу в ночь выборов.

К тому же вся эта «почтовая история», которая стала столь массовой по причине пандемии COVID-19, – одна из причин того, почему оба лагеря уже готовят свои юридические команды для дальнейшего оспаривания результатов голосования. В особенности здесь необходимо вспомнить Дональда Трампа и его сторонников из Республиканской партии, которые недавно получили большинство в Верховном суде США, имеющего решающий голос на случай спорных результатов голосования.

Фото: EPA/UPG

Есть ли друге кандидаты в президенты?

Не только Трамп и Байден ныне участвуют в президентских выборах. Есть также другие кандидаты на пост главы Белого дома. Зачастую за них голосуют или сторонники тех политических сил, которые они представляют, или же те, кто выступает против двух ключевых участников президентской гонки.

Ныне в избирательных бюллетенях по 21 кандидату от штата Вермонт и Колорадо. Следующие по величине бюллетеней – это Арканзас и Луизиана, по 13 кандидатов в каждом. Двенадцать штатов выставили только троих кандидатов.

Такое разнообразие зависит от нескольких факторов: от количества партийных ячеек, сроков регистрации кандидатов в тех или иных штатах, наличия партийных организаций, способных выставить своего кандидата, придерживаясь избирательного законодательства США. Кстати, в истории случалось, что отдельные кандидаты в президенты или губернаторы, крупные партии, выставляли в различных штатах "технических кандидатов", чтобы отобрать голоса у своих идеологических противников.

Фото: EPA/UPG

Палата представителей США

Нынешний президентские – как это обычно и случается – не единственные выборы в США. Параллельно избиратели из 50 штатов голосуют за членов Конгресса. Ныне они будут избирать законодателей в Палату представителей. Всего там 435 мест. Каждых два года проходит соответствующее голосование.

Выборы в Нижнюю палату в этом году предельно важны, так как это последнее подобное волеизъявление перед новым раундом перераспределения округов по результатам переписи населения 2020 года. Суть в следующем: количество законодателей от того или иного штата в Конгрессе зависит от населения региона. Если штат демографически теряет, он получает меньше мест в Палате.

Для контроля над этим органом законодательной власти необходимо получить минимум 218 голосов.

Сенат США

В этом году также ведётся борьба за 35 мест в Сенате Конгресса США, где всего заседает 100 сенаторов. Каждые два года в порядке ротации переизбирается 1/3 состава Верхней палаты. Около дюжины из этих 35 мест являются конкурентными – по ним результат тяжело предрешить. Иными словами, на карту поставлен контроль Республиканской партии над Сенатом. Сейчас у неё преимущество перед демократами: 53 против 47 мест. Если демократам удастся получить четыре места, они гарантированно возьмут власть в Верхней палате.

Фото: EPA/UPG

Различные сценарии

Несмотря на то что американские выборы всегда непредсказуемы, многие аналитики склоняются к тому, что Палату представителей удержат демократы. При наилучшем для них сценарии они получат своего президента и вице-президента, а также Сенат. Однако Верховный суд им вряд ли будет подчиняться. Впрочем, есть возможность расширить состав высшего органа судебной власти.

Если же они проиграют Сенат, но получат президента, то повторится ровно то, что было во вторую каденцию Барака Обамы – республиканцы будут блокировать любые законодательные инициативы своих противников, работу Белого дома и законодателей из Палаты представителей.

Если победит Трамп, он в любом случае столкнётся с противодействием демократов в Нижней палате Конгресса. Возможно, повторится очередная скандальная история (по примеру процедуры импичмента). Однако очевидно, что второй срок нынешнего президента – в случае переизбрания – заставит его действовать куда более жестко (как внутри, так и за пределами страны). К тому же не стоит забывать, что у него в руках фактически будет Верховный суд США.

Если же он проиграет Сенат, но останется в Овальном кабинете, его инициативы точно будут блокироваться Конгрессом. Однако необходимо добавить, что при таком сценарии – если он откажется от сотрудничества с Демократической партией – до конца его каденции над ним нависнет постоянная угроза импичмента.