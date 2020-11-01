Трамп звинуватив Байдена в намірі закрити США на багаторічний карантин

Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв подібні слова в новинах або на своєму веб-сайті.

Президент США Дональд Трамп вважає, що його конкурент у президентських перегонах Джо Байден хоче ввести в США багаторічний карантин через ситуацію з коронавірусом.

Про це Трамп написав в своєму фейсбук-акаунті в неділю.

"Байден хоче заблокувати нашу країну, може бути, на роки. Божевілля! Блокування не буде. Велике американське відродження вже почалося", - заявив Трамп.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

За даними Reuters, користувачі соцмереж приписують Байдену хибну цитату про те, що той нібито хоче в разі перемоги на виборах президента США закрити Сполучені Штати до тих пір, поки всі не будуть вакциновані від COVID-19.

Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв подібні слова в новинах або на своєму веб-сайті.

Агентство припускає, що підґрунтям для інформаційної атаки може бути серпневе інтерв'ю Байдена ABC news. Тоді на питання про те, чи готовий він закрити країну через кризу з коронавірусом, Байден сказав, що якби вчені порадили йому закрити країну, щоб приборкати пандемію коронавируса, він би це зробив, але він не думає, що буде необхідність в такій загальнонаціональної ізоляції. Він підтримує відкриття підприємств і шкіл за умови ухвалення достатніх заходів безпеки.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. За президентське крісло боротимуться чинний лідер країни Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден.

24 жовтня президент США Дональд Трамп достроково проголосував на президентських виборах у своєму рідному штаті Флорида.

28 жовтня невідомі зламали сайт виборчого штабу президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Роботу ресурсу вдалося відновити.