У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
У "Слузі народу" назвали "безальтернативним" голосування за розпуск КСУ
Конституционный локдаун
Конституционный локдаун
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Рух вулицею Мишуги у Києві відновлено (оновлено)
Помер Шон Коннері
Помер Шон Коннері
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
Тимошенко прокоментувала заяву Ради Європи щодо законопроєкту Зеленського
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
19-річний син Наталії Королевської став депутатом міськради Краматорська
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
Суд призначив учаснику cмертельної ДТП на Майдані домашній арешт і електронний браслет (оновлено)
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ
ГоловнаСвіт

У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

Фото: tut.by

Сьогодні у Мінську проходить чергова масова акція протесту, один зі силовиків відкрив вогонь.

Про це пишуть news.tut.by і Радіо Свобода.

Спочатку представники влади заявляли, що не мають інформації про постріли. Але після розповсюдження відео пресслужба мінської міліції підтвердила, що правоохоронці стріляли в повітря нібито "для припинення порушення закону".

Пізніше у мережу виклали відео стрілянини на вулиці Мирошниченко у Мінську. Після того, як силовики почали стріляти, людям довелося тікати.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

Учасники недільного Маршу проти терору висловлюють незгоду зі звільненнями, відрахуваннями з навчальних закладів і побиттям учасників протестних акцій.

За даними ЗМІ, в акції беруть участь щонайменше 10 тисяч людей.

Як пише Німецька хвиля, співробітники силових структур почали жорcтко затримувати учасників протесту. Біля станції метро "Московська" вже затримано понад 10 осіб.

Нагадаємо, у Білорусі в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум", анонсований опозицією.

13 жовтня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександрові Лукашенку. Вона дала йому 13 днів на складання повноважень і мирну передачу влади, в інакшому разі Тихановська анонсувала загальнонаціональні страйки. Термін ультиматуму збіг 25 жовтня.

Влада Білорусі готувала "мегамітинг" на підтримку Лукашенка, проте його відмінили. Офіційно це пояснювали міркуваннями безпеки та коронавірусом, проте незалежні та опозиційні ЗМІ писали, що люди з регіонів відмовлялися їхати, через що не могла набратися потрібна для "мегамітингу" кількість людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також