У Мінську затримують протестувальників, один зі силовиків відкрив вогонь

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

Фото: tut.by

Сьогодні у Мінську проходить чергова масова акція протесту, один зі силовиків відкрив вогонь.

Про це пишуть news.tut.by і Радіо Свобода.

Спочатку представники влади заявляли, що не мають інформації про постріли. Але після розповсюдження відео пресслужба мінської міліції підтвердила, що правоохоронці стріляли в повітря нібито "для припинення порушення закону".

Пізніше у мережу виклали відео стрілянини на вулиці Мирошниченко у Мінську. Після того, як силовики почали стріляти, людям довелося тікати.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Також вперше у центр білоруської столиці стягнули броньовані всюдиходи.

Учасники недільного Маршу проти терору висловлюють незгоду зі звільненнями, відрахуваннями з навчальних закладів і побиттям учасників протестних акцій.

За даними ЗМІ, в акції беруть участь щонайменше 10 тисяч людей.

Як пише Німецька хвиля, співробітники силових структур почали жорcтко затримувати учасників протесту. Біля станції метро "Московська" вже затримано понад 10 осіб.

Нагадаємо, у Білорусі в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум", анонсований опозицією.

13 жовтня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила ультиматум Олександрові Лукашенку. Вона дала йому 13 днів на складання повноважень і мирну передачу влади, в інакшому разі Тихановська анонсувала загальнонаціональні страйки. Термін ультиматуму збіг 25 жовтня.

Влада Білорусі готувала "мегамітинг" на підтримку Лукашенка, проте його відмінили. Офіційно це пояснювали міркуваннями безпеки та коронавірусом, проте незалежні та опозиційні ЗМІ писали, що люди з регіонів відмовлялися їхати, через що не могла набратися потрібна для "мегамітингу" кількість людей.