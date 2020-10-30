"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
"Якщо ти не віриш у коронавірус – будь ласка, не викликай швидку, коли захворієш"
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
Під Конституційним Судом пройшов масштабний мітинг із фаєрами, поліція перекривала рух (оновлено)
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
В Україні змінили стандарти лікування COVID-19
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
У Києві на Майдані Незалежності водій на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні (оновлено)
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
У ЄС вважають рішення КСУ підставою для призупинення безвізу, - посол
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
Мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу
ГоловнаСвіт

Литва направила ноту протесту Білорусі через закриття кордону

МЗС закликає пояснити порушення двосторонньої угоди.

Литва направила ноту протесту Білорусі через закриття кордону
Фото: rus.tvnet.lv

Міністерство закордонних справ Литви направило до посольства Білорусі ноту протесту через порушення угоди між країнами про пункти пропуску через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви, передає "Європейська правда".

"У четвер вдень Білорусь в односторонньому порядку закрила кордон з Литвою, не повідомивши про це Литву та порушивши процедури, передбачені двосторонньою угодою. Нота закликає пояснити це порушення двосторонньої угоди та гарантувати уникнення повторення таких порушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Білорусь обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, а також Латвії, Литви і Польщі. Рішення пояснили епідемічною обстановкою, що склалась в цих країнах.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, у яких є дипломатичні і службові паспорти; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також