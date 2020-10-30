Литва направила ноту протесту Білорусі через закриття кордону

Міністерство закордонних справ Литви направило до посольства Білорусі ноту протесту через порушення угоди між країнами про пункти пропуску через державний кордон.

Про це повідомила пресслужба МЗС Литви, передає "Європейська правда".

"У четвер вдень Білорусь в односторонньому порядку закрила кордон з Литвою, не повідомивши про це Литву та порушивши процедури, передбачені двосторонньою угодою. Нота закликає пояснити це порушення двосторонньої угоди та гарантувати уникнення повторення таких порушень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Білорусь обмежила в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з України, а також Латвії, Литви і Польщі. Рішення пояснили епідемічною обстановкою, що склалась в цих країнах.

Під обмеження не підпадають співробітники дипломатичних представництв і консульських установ, у яких є дипломатичні і службові паспорти; водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.