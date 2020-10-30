У Бангладеші спалахнули багатотисячні мітинги проти Макрона

Протестувальники вбили та підпалили людину через висловлювання про Коран.

Десятки тисяч мусульман протестують у Бангладеші після вбивства мігрантом з Тунісу трьох осіб у Франції.

Протести спричинили заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ісламістів, пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Джеральд Дамарнін попередив, що Франція, де проживає найбільша мусульманська община Європи, була втягнута у війну проти ісламістської ідеології. Він вважає, що вірогідні нові напади терористів.

Протестувальники влаштували марш вулицями столиці Бангладешу Дакки та скандували: "Бойкот французької продукції". Деякі з них мали транспаранти з портретом Макрона та підписом "найбільший терорист світу".

В іншому місті Бангладешу протестувальники вбили та підпалили людину. Інцидент стався на шосе Лалмонірхат-Бурімарі поблизу наземного порту Бурімарі у четвер ввечері. Офіцер поліції заявив, що чоловіка вбили через те, що він "робив блюзнірські зауваження щодо Корану у мечеті".

Нагадаємо, вчора французькі правоохоронці розповіли деталі про терориста, який скоїв напад на відвідувачів базиліки Нотр-Дам у Ніцці. Це громадянин Тунісу Брахім Ауіссаауі, який нещодавно потрапив до Європи. 21-річний чоловік мав посвідчення італійського Червоного Хреста - його видали після того, як минулого місяця він прибув на човні з мігрантами на італійський острів Лампедуза.

Він був поранений поліцією під час затримання і згодом помер. Одна з його жертв була практично обезголовлена, повідомив прокурор у справах з боротьби з тероризмом.

У результаті нападу загинули жінки віком 60 і 44 роки і 55-річний чоловік.

Глава французької антитерористичної прокуратури Жан-Франсуа Рікар зазначив, що в нападника при собі знайшли Коран і великий ніж.

Президент Еммануель Макрон назвав злочин "атакою ісламістських терористів". Він додав, що число силовиків для охорони громадських місць зросте з 3000 до 7000.

Через кілька годин в Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на поліцейський патруль. Ще за кілька годин у місті Джидда на заході Саудівської Аравії невідомий з ножем вчинив спробу нападу на консульство Франції, поранивши охоронця.