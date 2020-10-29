Зловмисник викрикував "Аллах акбар". Поліцейські відкрили вогонь, від отриманих поранень чоловік помер на місці.

В Авіньйоні у Франції поліція застрелила чоловіка, який з ножем спробував напасти на перехожих, за іншими даними - на поліцейський патруль.

Про це повідомляють французькі ЗМІ. За даними Europe 1, близько 11:45 чоловік, озброєний ножем, спробував напасти на перехожих. Зловмисник викрикував "Аллах акбар". Поліцейські відкрили вогонь, від отриманих поранень чоловік помер на місці.

Видання Liberation повідомило, що в Міністерстві внутрішніх справ підтвердили цю версію.

За інформацією Le Figaro, нападник спробував напасти не на перехожих, а на поліцейський патруль. Правоохоронці здійснили попереджувальний постріл, а коли чоловік не зупинився - відкрили вогонь на ураження.

Нагадаємо, сьогодні у Франції в місті Ніцца озброєний ножем чоловік напав на перехожих у базиліці Нотр-Дам. Загинули троє людей, ще декілька отримали поранення.

Фото: Geeta Mohan/ twitter

Мер Ніцци Крістіан Естрозі повідомив, що нападника затримали. Він сказав, що все вказує на "терористичну атаку в серці базиліки Нотр-Дам". Міністр внутрішніх справ закликав людей триматися подалі від центру міста. Він зазначив, що скликає кризову нараду.

Фото: EPA/UPG

За даними ЗМІ, мер Ніцци також заявив, що під час затримання правоохоронцями чоловік кілька разів повторив "Аллах Акбар".

The moment when #French police bring down the terrorist that killed 3 people in #Nice #France . pic.twitter.com/KYL1NT3tqP — Info Warrior (@InfoWarriorNews) October 29, 2020

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня у передмісті Парижа хлопець кухонним ножем відтяв голову вчителеві історії, який демонстрував учням карикатури на пророка Мухаммеда. Після вбивства він спробував утекти. Поліцейські застрелили його під час переслідування.

Свідки розповіли, що перед нападом терорист нібито прокричав "Аллах акбар".

Антитерористична прокуратура Франції встановила, що вбивство скоїв 18-річний чеченець Абдулах А., який народився в Москві.

Хлопець прибув до Франції разом зі своїми батьками, які отримали статус біженців десять років тому. Про його радикальні погляди поліції не було відомо.

Національна антитерористична прокуратура Франції відкрила провадження проти сімох підозрюваних у справі про вбивство вчителя Самюеля Паті в передмісті Парижа.

Після вбивства вчителя під Парижем французький президент заявив про кризу ісламу в усьому світі. Макрон назвав убивство ісламістськими терактом. Після цього президент Туреччини кілька разів порадив Макрону "перевірити психіку".

У відповідь на це Франція відкликала посла в Анкарі.