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Німеччина з 2 листопада вводить м'який локдаун

Влада зобов'язала громадян звести соціальні контакти до абсолютного мінімуму.

Німеччина з 2 листопада вводить м'який локдаун
Фото: EPA/UPG

У Німеччині вводяться нові обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавіруса. Відповідне рішення прийняла канцлер Ангела Меркель та прем'єр-міністри 16 федеральних земель.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Обмеження запроваджуються з 2 листопада і до кінця місяця.

Меркель, виступаючи на прес-конференції в Берліні, мотивувала посилення обмежень тим, що в останні 10 днів подвоїлася кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, а за 9 днів подвоїлася кількість пацієнтів, які підключені до апаратів ШВЛ.

"Щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я в доступному для огляду майбутньому, необхідно діяти без зволікання", - сказала Меркель. За її словами, один з головних інструментів боротьби з пандемією - відстеження контактів осіб, які заразилися. Однак, на даний час органи охорони здоров'я не в змозі відслідковувати близько 75% таких контактів.

Згідно рішення уряду, громадянам пропонується обмежити соціальні контакти за межами власного домогосподарства "до абсолютного мінімуму". Зустрічі в громадському просторі дозволені представникам не більше двох домогосподарств - не більше 10 осіб. Будь-які зустрічі і свята на вулиці, у квартирах та інших приватних приміщеннях за участю більше двох домогосподарств - неприйнятні. Дотримання правил є обов'язковим, порушення будуть каратися.

Влада також закликає громадян в найближчий місяць відмовитися від приватних поїздок і відвідування родичів. Готелі в ФРН можуть приймати відвідувачів, які приїхали з поважної причини і з нетуристичними цілями.

Всі заклади дозвілля у країні закриваються. У документі йдеться про театри, кіно, концертні зали, виставкові комплекси, казино, парки розваг, публічні будинки, фітнес-клуби, та інше. На індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі обмеження не поширюються.

Закриються також підприємства сфери обслуговування, такі як косметичні, тату- і масажні салони. У листопаді також будуть закриті ресторани і кафе за винятком тих, які продають їжу на винос.

Продовжать працювати фізіотерапевтичні кабінети і перукарні. 

Обмеження торкнуться і професійного спорту. Будь-які футбольні матчі, в тому числі і в бундеслізі, будуть проходити без глядачів.

Правила можуть відкоригувати через два тижні.

Нагадаємо, згідно з даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині за останню добу виявлено 14 964 нових випадків зараження COVID-19, майже в два рази більше, ніж минулої середи. Це найвищий показник з початку пандемії. Всього в ФРН виявлено 464 239 заражень SARS-CoV-2, померло більше 10 тисяч чоловік.

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