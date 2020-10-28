​Посол Білорусі в Аргентині двічі подав у відставку

Дипломат заявив, що не може нормально виконувати роботу через нелегітимність Лукашенка.

Володимир Астапенко під час вручення вірчих грамот президенту Чилі Себастьяну Піньєра у жовтні 2019 року.

Посол Білорусі в Аргентині і за сумісництвом в Чилі, Парагваї, Перу та Уругваї Володимир Астапенко вдруге подав заяву про відставку, відмовляючись працювати у підпорядкуванні Олександру Лукашенкові.

В інтерв'ю порталу Tut.by він заявив, що "не бажає працювати під керівництвом особи, у якого немає міжнародної легітимності".

"Відсутність міжнародної легітимності глави держави не дозволяє мені і як дипломату, і як патріоту своєї країни продовжувати сумлінне виконання посадових обов'язків посла, перебуваючи в підпорядкуванні у особи, яка не має права висловлювати волю білоруського народу", - пояснив Астапенко.

Він зазначив, що подає прохання про відставку вже вдруге, оскільки першу його заяву було проігноровано.

"Після інавгурації (Лукашенка, - ред.), 23 вересня, я подав заяву про звільнення з займаної посади за згодою сторін відповідно до п. 1 частини другої статті 35 Трудового кодексу Республіки Білорусь. Ніякої реакції на це не отримав. Зараз я це заяву відкликав і 27 жовтня подав нове ", - розповів дипломат.

У новій заяві Астапенко просить звільнити його від займаної посади на підставі статті 41 - "у зв'язку з порушеннями наймачем законодавства, що перешкоджають виконанню моєї роботи за трудовим договором".

Зазначимо, що після президентських виборів у Білорусі низка дипломатів пішли з МЗС через свою громадянську позицію, озвучену публічно. Посад або дипломатичного рангу позбулися посли Білорусі в Іспанії, Латвії та Словаччини.

Співробітника центрального апарату, начальника історико-архівного відділення МЗС В'ячеслава Казаченко, який вийшов на пікет проти насильства, звільнили за статтею, голова департаменту Північної Америки і Західної Європи Андрій Бушіло і перший секретар управління Європи МЗС Павло Слюнькін пішли у відставку самі.

Нагадаємо, у Білорусі вже третій місяць тривають масові акції протесту проти фальсифікації підсумків президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Згідно з офіційними даними, перемогу на них здобув Лукашенко, який очолює країну з 1994 року. Опозиція не визнає цих результатів, звинувачує владу в фальсифікації і домагається відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів.

В країні відбуваються масові акції, а 26 жовтня - пройшов загальнонаціональний страйк протесту, в якому взяли участь найбільші підприємства, а також студенти вищих навчальних закладів.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у вересні заявляв, що Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій Білорусі" і "зростання ризиків". За його словами, білоруське суспільство не сприймає результатів виборів. Не вважає їх справедливими та чесними. Для України - це головний індикатор. Пізніше Кулеба зазначив, що хоче зберегти торгівлю з Білоруссю.