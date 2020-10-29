Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
КСУ оприлюднив рішення про скасування електронного декларування
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів
Олег Ляшко програв довибори в Раду
Олег Ляшко програв довибори в Раду
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
В Одесі на ринку "Сьомий кілометр" сталися сутички між правоохоронцями та турецькою громадою
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусу
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Так что же это за загадочное растение – пажитник?
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
Друг Кличка, однокурсник Порошенка. Хто стане головним митником України
ГоловнаСвіт

Німеччина запроваджує нові обмеження через коронавірус

Спочатку обмеження запровадять до кінця листопада, їх ефективність перевірять через два тижні. 

Німеччина запроваджує нові обмеження через коронавірус
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини виршив посилити карантинні обмеження по всій країні терміном на 1 місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Spiegel.

Відповідно до оприлюдненого плану уряду, заклади громадського харчування, такі як паби та ресторани закриваються. Виключення зроблені для їдалень. У громадських місцях дозволено зустрічатися членам тільки двох домогосподарств, але не більше десяти осіб. Публічні заходи заборонені.

Спочатку обмеження запровадять до кінця листопада, їх ефективність перевірять через два тижні. Якщо в листопаді щоденна кількість заражень скоротиться, наступного місяця обмеження можуть бути пом’якшені.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснює необхідність посилення карантину тим, що 75% заражених більше не знають, де вони підхопили хворобу. Крім того, зростає число людей, які потребують інтенсивного лікування. Це число подвоїлося за останні десять днів. 

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження карантину по всій країні терміном на 1 місяць. Причиною стало погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також