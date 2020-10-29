Німеччина запроваджує нові обмеження через коронавірус

Спочатку обмеження запровадять до кінця листопада, їх ефективність перевірять через два тижні.

Уряд Німеччини виршив посилити карантинні обмеження по всій країні терміном на 1 місяць через погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє Spiegel.

Відповідно до оприлюдненого плану уряду, заклади громадського харчування, такі як паби та ресторани закриваються. Виключення зроблені для їдалень. У громадських місцях дозволено зустрічатися членам тільки двох домогосподарств, але не більше десяти осіб. Публічні заходи заборонені.

Спочатку обмеження запровадять до кінця листопада, їх ефективність перевірять через два тижні. Якщо в листопаді щоденна кількість заражень скоротиться, наступного місяця обмеження можуть бути пом’якшені.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснює необхідність посилення карантину тим, що 75% заражених більше не знають, де вони підхопили хворобу. Крім того, зростає число людей, які потребують інтенсивного лікування. Це число подвоїлося за останні десять днів.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження карантину по всій країні терміном на 1 місяць. Причиною стало погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу.