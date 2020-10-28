Apple розробляє власний пошуковик на тлі антимонопольної справи проти Google в США

Створення альтернативи пошуковику Google може зайняти кілька років, однак Apple може дозволити собі довгострокові інвестиції.

Apple Inc. нарощує зусилля для створення свого власного пошукового сервісу на тлі побоювань з приводу співпраці з Google через антимонопольну справу у США.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Financial Times.

Минулого тижня міністерство юстиції США подало позов проти дочірньої компанії Alphabet Inc. У ньому влада США наводить як приклад неконкурентних практик угоду, завдяки якій Google є пошуковою системою за умовчанням на пристроях Apple.

"Остання версія операційної системи Apple iOS 14 дозволяє шукати інформацію в інтернеті в обхід Google. Apple зазвичай тримає в таємниці свої плани, однак нова функція свідчить про те, що компанія працює над створенням альтернативного Google пошукової системи", - йдеться в повідомленні FT.

На думку Білла Куграна з Sequoia Capital, який раніше обіймав посаду віцепрезидента Google з розробок, у Apple є кваліфіковані співробітники, які можуть створити новий пошуковик.

Згідно з оголошенням про вакансії розробників пошукових систем в Apple, нові співробітники будуть займатися "розробкою і реалізацією архітектури інноваційної пошукової технології" компанії.

Експерти також відзначають зростання активності пошукового робота Applebot, який використовується для створення баз даних пошукових систем.

За даними FT, створення альтернативи пошуковику Google може зайняти кілька років, однак Apple може дозволити собі довгострокові інвестиції, враховуючи, що прибуток компанії в цьому році може перевищити $ 55 млрд, а грошові резерви - $ 81 млрд.

Нагадаємо, 20 жовтня Мін'юст США подав антимонопольний позов проти Google. На думку відомства, компанія Google обмежує конкурентів, укладаючи договори на встановлення пошуковика Google за умовчанням.

Також результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook та Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку. У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.