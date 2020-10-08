У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook та Google

Результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook та Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку.
Про це пише CNBC.
У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.
У звіті майже на 450 сторінок співробітники демократичної більшості виклали свої висновки із слухань, інтерв'ю та 1,3 мільйона документів, які вони проаналізували протягом усього розслідування.
Представників Демократичної партії, серед іншого, рекомендували:
- Ввести структурні поділи та заборонити домінуючим платформам входити в сусідні напрямки бізнесу. Це означає, що такі компанії можуть бути примусово розділені або різні їх напрямки бізнесу можуть бути функціонально відокремлені від материнської компанії. Серед таких сценаріїв - примушування Google продати та відокремити YouTube, або Facebook зробити те саме з Instagram та WhatsApp.
- Змусити домінуючі платформи перестати надавати перевагу власним сервісам. Натомість пропонується змусити їх пропонувати клієнтам "рівні умови для рівних продуктів та послуг".
- Вимагати від домінуючих компаній зробити свої послуги сумісними з конкурентами.
- Змусити Федеральну торгову комісію регулярно збирати дані про концентрацію активів.
- Вказати антимонопольним агенціям розцінювати злиття домінуючих платформ за замовченням антиконкурентними та змусити компанії, що об’єднуються, доводити, що угода не зашкодить конкуренції.
Республіканці вже висловили заперечення проти деяких пропозицій у звіті, зокрема проти введення структурних поділів.
Нагадаємо, раніше у вересні більше десятка розробників мобільних сервісів та додатків об’єдналися проти корпорацій Apple та Google, домагаючись перегляду комісій в онлайн-магазинах.