У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook та Google

Республіканці вже висловили заперечення проти деяких пропозицій у звіті.

Результати 16-місячного розслідування конкурентної практики в Apple, Amazon, Facebook та Google, яке проводили представники Конгресу від Демократичної партії, показало, що ці інтернет-гіганти мають монопольне становище на американському ринку.

Про це пише CNBC.

У звіті представників Конгресу містяться рекомендації у частині змін до антимонопольного законодавства та правозастосування, які можуть призвести до серйозних змін для великих технологічних компаній. Серед них - виділення або відокремлення частин їх бізнесу або ускладнення купівлі менших компаній.

У звіті майже на 450 сторінок співробітники демократичної більшості виклали свої висновки із слухань, інтерв'ю та 1,3 мільйона документів, які вони проаналізували протягом усього розслідування.

Представників Демократичної партії, серед іншого, рекомендували:

Ввести структурні поділи та заборонити домінуючим платформам входити в сусідні напрямки бізнесу. Це означає, що такі компанії можуть бути примусово розділені або різні їх напрямки бізнесу можуть бути функціонально відокремлені від материнської компанії. Серед таких сценаріїв - примушування Google продати та відокремити YouTube, або Facebook зробити те саме з Instagram та WhatsApp.

Змусити домінуючі платформи перестати надавати перевагу власним сервісам. Натомість пропонується змусити їх пропонувати клієнтам "рівні умови для рівних продуктів та послуг".

Вимагати від домінуючих компаній зробити свої послуги сумісними з конкурентами.

Змусити Федеральну торгову комісію регулярно збирати дані про концентрацію активів.

Вказати антимонопольним агенціям розцінювати злиття домінуючих платформ за замовченням антиконкурентними та змусити компанії, що об’єднуються, доводити, що угода не зашкодить конкуренції.

Республіканці вже висловили заперечення проти деяких пропозицій у звіті, зокрема проти введення структурних поділів.

Нагадаємо, раніше у вересні більше десятка розробників мобільних сервісів та додатків об’єдналися проти корпорацій Apple та Google, домагаючись перегляду комісій в онлайн-магазинах.