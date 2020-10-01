iPhone 12: найочікуваніша новинка 2020 року

Осінь — час, коли шанувальники Apple завмирають в очікуванні напередодні новинок. І, незважаючи на те, що 2020 році світу довелося зіткнутися з епідемією коронавірусу, яка серйозно вдарила по економіці і внесла серйозні зміни в звичний життєвий уклад, Айфон 12 все-таки буде випущений на ринок. На поточний момент невідомо, чи буде він представлений у вересні, або на презентації користувачі зможуть побачити тільки Apple Watch і вдосконалений iPad, але інсайдерська інформація вже просочилася, а прогнози аналітиків звучать досить багатообіцяюче.

Чим порадує новий iPhone 12?

Кардинальні зміни в цей раз видно неозброєним поглядом, адже вони торкнулися самого основного — дизайну. Гладка, обтічна форма, яка за останні роки стала практично візитною карткою смартфонів Apple, в цей раз була визнана неактуальною. Настав час щось змінювати, а тому на зміну овалу приходять чіткі, добре промальовані кути. Останній iPad отримав аналогічний дизайн, але якщо в лінійці планшетів це стало хорошою ідеєю, то реакція користувачів на iPhone 12 може бути непередбачуваною. Надходять питання і про колірну гамму майбутніх новинок, але про доступні відтінки поки немає навіть інсайдерських даних.

Айфон 12: огляд характеристик

Що ж зміниться в 2020 році, і чи буде новинка істотно відрізнятися від попередників? Флагман обіцяє бути досить цікавим за рахунок наступних технічних рішень:

● Мережа 5G — новий формат телекомунікацій стає необхідністю, тому розробники Apple вирішили не відставати від стандартів.

● Виїмка в дисплеї — цю особливість розкритикували мільйони користувачів, але корпорація не поспішала вносити зміни. Можливо, саме 2020 рік стане часом кардинальних змін, а виїмка, як мінімум, стане більш вузькою, щоб побачити додаткові дані у верхній частині дисплея.

● LiDAR — спеціальний сканер, який займе місце поряд з блоком камер. З Apple iPhone 12 віртуальний світ стане реальнішим, а 3D технології досконаліше.

Бездротові навушники і відсутність відповідного роз'єму для провідних підключень свого часу стали революцією в світі смартфонів. Таке нововведення було сприйнято негативно, але через короткий час шанувальники марки повністю переглянули своє ставлення. Настав час відмовитися і від провідної зарядки — їй на зміну приходить магнітний варіант.

Лінійка iPhone 12

11-серія отримає гідну заміну, завдяки чому кожен зможе порадувати себе підходящою кандидатурою смартфона. У лінійці найімовірніше будуть доступні чотири основні варіанти:

● iPhone 12 і iPhone 12 Plus — приходять на зміну iPhone Xr і iPhone 11, з діагоналлю 5,4 і 6,1 дюймів.

● iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max — замість 11 Pro і 11 Pro Max улюблених шанувальникам цього бренду. Діагональ 6,1 і 6,7 дюймів відповідно.

Коли ж з'явиться iPhone 12 в Україні? Про це ще рано судити, адже на даний момент немає навіть точної дати презентації — з високою ймовірністю «познайомитися» з новою лінійкою смартфонів вдасться тільки в другій половині жовтня або навіть в листопаді, а значить, в магазини вона надійде лише через час.