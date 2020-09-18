МВС розробило сервіс для перевірки посвідчення водія

Сервіс дозволяє перевірити тільки ті водійські посвідчення, які були видані після 2013 року.

Міністерство внутрішніх справ запустило електронний сервіс, який дозволяє всім охочим за серією і номером посвідчення водія самостійно перевірити, чи видавався документ, а також побачити всі відкриті категорії.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

“Цей сервіс буде корисний для представників інших держав, яким необхідно перевірити інформацію стосовно видачі посвідчення водія в Україні, зокрема, представникам Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччині, Італії – при обміні українського посвідчення водія на національні”, – приводить пресцентр МВС слова першого заступника Головного сервісного центру МВС Юрія Смольянінова.

Для перевірки посвідчення необхідно ввести серію та номер посвідчення водія у відповідня поля на сторінці сервісу. Якщо такі дані є в Єдиному державному реєстрі МВС, на екрані з’явиться вся зазначена на бланку посвідчення інформація, окрім персональних даних.

Зазначається, що сервіс дозволяє перевірити тільки ті водійські посвідчення, які були видані після 2013 року.

Нагадаємо, 16 вересня уряд затвердив постанову, якою встановлені нові зразків бланків національного та міжнародного посвідчень водія. Документом також затверджені нові зразки автомобільних номерних знаків, тощо.