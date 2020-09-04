Нічим варити? Нові моделі зварювальних інверторів від Dnipro-M

Асортимент бренду поповнився зварювальними приладами M-16PW і SAB-15. Читайте докладніше про особливості моделей.

Український бренд Dnipro-M пропонує українським користувачам великий вибір зварювальних інверторів та напівавтоматів. Вони виготовлені за сучасними технологіями і з використанням якісних матеріалів. Асортимент товарів бренду періодично поповнюється. Цього разу обновкою стали дві моделі:

IGBT Dnipro-M M-16PW; IGBT Dnipro-M SAB-15.

Зварювальний апарат IGBT Dnipro-M M-16PW

Модель підходить для зварювання металу товщиною від 1,2 до 10 міліметрів, а також різання металу товщиною до 8 мм. Висока напруга запалювання дуги дозволяє апарату працювати з усіма видами електродів, зварювати сталь, нержавійку і чавун. Завдяки використанню примусової вентиляції зварювання M-16PW може безперервно працювати з електродами діаметром від 1,6 до 3 мм. Апарат здатний використовувати до 50 електродів товщиною 4 мм при температурі навколишнього середовища 25 ° С.

Високу надійність зварювального інвертора M-16PW забезпечує заливка компаундом всіх плат і контактів. Оператор може працювати зі зварюванням навіть в умовах підвищеної вологості. Модель також відмінно показує себе при просадках в мережі, зберігаючи стабільну дугу при падінні напруги до 130 В.

Зварювальний апарат IGBT Dnipro-M SAB-15

Інверторний зварювальний апарат SAB-15 призначений для роботи з електродами діаметром до 4 мм. З його допомогою можна зварювати метал товщиною до 10 мм, а різати - до 8 мм. Напруга підпалу дуги апарату складає 65 В, інвертор підходить для роботи зі сталлю, нержавейкою і чавуном. Робочий цикл моделі такий же, як у попередньої, M-16PW. Мережевий фільтр апарату забезпечує стабільну роботу при напрузі 160 В.

Корпус моделі посилений металевими вставками, які захищають його від пошкоджень при падінні. Байонетні роз'єми розташовані горизонтально, тому зварювальний інвертор не впаде, навіть якщо потягнути за кабель.

Одна з особливостей SAB-15 - невеликі розміри (275х112х187 мм) і вага (3,1 кг). У поєднанні з плечовим ременем, який йде в комплекті, це дозволяє комфортно працювати на висоті.

Зварювальні апарати Dnipro-M - високий рівень надійності

Зварювальні інвертори бренду отримали перемогу в Українській народній премії в 2017, 2018 і 2019 роках. Використовувати зварювання Dnipro-M - значить віддати вибір якісному та надійному обладнанню.