У Мінцифри заявили про готовність забезпечити умови роботи для IT-фахівців з Білорусі

До України можуть іммігрувати 5000 IT-фахівців, а для влаштування на роботу в українську компанію потрібні тільки копія паспорта та фото.

Міністерство цифрової трансформації України заявило про готовність створення всіх умов для комфортного переїзду IT-компаній і фахівців з Білорусі.

"Нещодавні серйозні обмеження з доступом до мережі Інтернет, мобільним зв'язком та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в інші країни. Це вимушений для них захід, щоб зберегти свій бізнес, своїх клієнтів і надалі виконувати зобов'язання за чинними угодами", - повідомили у пресслужбі міністерства.

Зазначається, що IT-сектор Білорусі забезпечує до 10% ВВП країни, однак зараз опинився в зоні ризику.

Українські IT-компанії можуть запросити до себе на роботу фахівців із Білорусі. Такий працівник повинен подати лише копії паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5.

Український роботодавець має звернутися із відповідною заявою до центру зайнятості, надати копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди. Після отримання дозволу з центру зайнятості іноземець може легально працювати і проживати в Україні.

"Крім того, за підтримки Уряду забезпечили можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років", - додали в Мінцифри.

Квоти розподілені по тих областях, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній, це: Дніпропетровська, Одеська і Львівська (по 600 квот), Харківська - 700, а також Київ - 2500.

"Аби скористатися квотами, іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи в територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації. А фахівці, що перебувають за межами нашої країни, – у консульські установи України за кордоном", - підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Докладно про те, як це зробити, можна дізнатися на сайті міністерства.

Нагадаємо, що в Білорусі шостий день не вщухають акції протесту, що розпочалися після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг свою головну опонентку Світлану Тихановську. До страйків долучилися медики, журналісти, працівники культури, робітники найбільших підприємств Білорусі та IT-фахівці.