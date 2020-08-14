У Мінцифри заявили про готовність забезпечити умови роботи для IT-фахівців з Білорусі

Міністерство цифрової трансформації України заявило про готовність створення всіх умов для комфортного переїзду IT-компаній і фахівців з Білорусі.
"Нещодавні серйозні обмеження з доступом до мережі Інтернет, мобільним зв'язком та систематичні перебої в роботі банківської системи змушують ІТ-компанії Білорусі шукати можливості для переїзду в інші країни. Це вимушений для них захід, щоб зберегти свій бізнес, своїх клієнтів і надалі виконувати зобов'язання за чинними угодами", - повідомили у пресслужбі міністерства.
Зазначається, що IT-сектор Білорусі забезпечує до 10% ВВП країни, однак зараз опинився в зоні ризику.
Українські IT-компанії можуть запросити до себе на роботу фахівців із Білорусі. Такий працівник повинен подати лише копії паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5.
Український роботодавець має звернутися із відповідною заявою до центру зайнятості, надати копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди. Після отримання дозволу з центру зайнятості іноземець може легально працювати і проживати в Україні.
"Крім того, за підтримки Уряду забезпечили можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років", - додали в Мінцифри.
Квоти розподілені по тих областях, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній, це: Дніпропетровська, Одеська і Львівська (по 600 квот), Харківська - 700, а також Київ - 2500.
"Аби скористатися квотами, іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи в територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації. А фахівці, що перебувають за межами нашої країни, – у консульські установи України за кордоном", - підкреслив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Докладно про те, як це зробити, можна дізнатися на сайті міністерства.
Нагадаємо, що в Білорусі шостий день не вщухають акції протесту, що розпочалися після оголошення попередніх результатів виборів, згідно з якими Лукашенко переміг свою головну опонентку Світлану Тихановську. До страйків долучилися медики, журналісти, працівники культури, робітники найбільших підприємств Білорусі та IT-фахівці.