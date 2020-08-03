Microsoft підтвердив намір купити TikTok

Корпорація Microsoft підтвердила факт проведення переговорів про купівлю американської частки соціальної мережі TikTok.

Заяву про готовність обговорювати потенційну угоду оприлюднено після розмови гендиректора Microsoft Сатьї Наделла з президентом США Дональдом Трампом, повідомляють у корпоративному блозі Microsoft.

У Microsoft заявили про намір прискорити переговори з ByteDance щодо угоди з продажу американської частки TikTok і досягти результатів протягом "декількох тижнів". Крайньою датою завершення переговорів у компанії назвали 15 вересня. Водночас Microsoft продовжить діалог з владою США, в тому числі з президентом.

У Microsoft запевнили, що після придбання в роботі нічого не змінюватимуть і TikTok продовжить працювати, як раніше, але користувачі отримають "безпеку світового рівня, приватність і цифровий захист", а операційне управління буде здійснюватися з максимальною прозорістю та під контролем урядових регуляторів конкретних країн.

Також Microsoft планує переконатися, що дані американських користувачів TikTok, кількість яких становить 80 млносіб, в повному обсязі зберігаються і обробляються в США.

Наразі умов угоди компанія не розголошує. Разом із тим зазначається, що придбання частки TikTok може ускладнити стосунки Microsoft із компанією Facebook, яка розглядає ByteDance як конкурента. Microsoft вклала у Facebook $240 млн у 2007, і з цього часу дві компанії спільно працювали над різними ініціативами. У червні, коли Microsoft оголосила, що закриє свою послугу потокового перегляду відеоігор Mixer, вона закликала користувачів перейти на продукт-конкурент Facebook.

Популярна мережа TikTok належить китайському конгломерату ByteDance, другій за величиною ринкової капіталізації непублічній (акціонерне товариство закритого типу) компанії у світі. Ще на початку липня держсекретар США Майк Помпео заявляв про можливе блокування застосунку в США на тлі підозр у шпигунстві та співробітництві з китайськими спецслужбами.

31 липня New York Times написала, що Microsoft домовляється про купівлю американського підрозділу соціальної мережі TikTok. Наступного дня президент США Дональд Трамп заявив про намір заборонити TikTok у США.