Huawei вийшла на перше місце у світі за продажами смартфонів

Китайська телекомунікаційна компанія Huawei Technologies уперше стала світовим лідером із продажу смартфонів у другому кварталі 2020 року, обійшовши південнокорейську Samsung Electronics.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані аналітичної компанії Canalys.

У другому кварталі 2020 року Huawei продала 55,8 млн мобільних пристроїв, перегнавши за цим показником південнокорейську компанію Samsung, яка реалізувала 53,7 млн пристроїв.

"Це чудовий результат, який мало хто міг передбачити рік тому. Якби не COVID-19, цього б не сталося", - зазначає головний аналітик Canalys Бен Стентон.

У річному обчисленні продажу Huawei впали на 5%, у Samsung падіння продажів склало 30% через збої в роботі на ключових ринках, таких як Бразилія, Сполучені Штати і Європа, що пояснюється пандемією коронавируса.

У той же час у другому кварталі року зарубіжні поставки Huawei впали на 27% в порівнянні з тим же періодом минулого року, але компанія збільшила своє домінування на китайському ринку, який швидше відновлювався після COVID-19, і де зараз Huawei продає більше 70% своїх телефонів.

"У період безпрецедентного глобального економічного спаду і викликів ми продовжуємо рости", - зазначив представник Huawei.

Нагадаємо, на початку минулого року США висунули компанії Huawei офіційні звинувачення в шпигунстві. Huawei хаявила, що через американські санкції може втратити $ 30млрд виручки.