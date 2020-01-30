Большие Айфоны – для тех, кому важен размер

Недавно Apple представила публике новое поколение iPhone – 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Каждая модель ряда рассчитана на свой набор задач, чтобы пользователю было из чего выбирать.

Целый сегмент аудитории отдает предпочтение только максимальным версиям iPhone. Что их привлекает: большая диагональ или широкий набор возможностей? Давайте попробуем разобраться на примере топовых версий Apple.

Айфоны

iPhone 11 Pro Max. Свежий дизайн класса премиум, корпус, защищенный по стандарту IP68 и выполненный из цельного стекла. Super Retina XDR дисплей на 6,5″ (2688×1242) с потрясающей цветопередачей и равномерной яркостью по всей площади, под которым скрывается самый шустрый на рынке процессор iPhone A13 Bionic и интеллектуальные программные настройки. Еще одна важная доработка – уникальная система из трех камер Pro. iPhone XS Max. На 6,5″ дисплее Super Retina HD, изготовленном уже по технологии OLED с разрешением 2436×1125, доступна объемная, детализированная контрастная картинка. В корпусе сочетается металл, гладкое стекло и золотое напыление. За быстродействие и производительность отвечает 6-ядерный процессор A12 Bionic, все еще актуальный для многих задач и энергоэффективный. Два модуля на 12 Мп снимают с технологией ISP і Neural Engine и делают достойные снимки и видео в формате 4K со скоростью 60 fps. iPhone XR. Здесь диагональ немного меньше, 6,1″, но дисплей Liquid Retina с особым алгоритмом подсветки и разрешением 1732×828 пикселей передает естественные цвета по всей площади матрицы. Линейка с самыми эффектными расцветками корпуса, с мощным на сегодня 8-ядерным чипсетом A12 Bionic и самым сбалансированным сочетанием производительности и энергоэффективности.

Как определиться с фаблетами?

Большой экран – особенность фаблетов, которых в 2020 году предостаточно, чтобы выбрать наиболее подходящий. Стоит понимать, что большая диагональ не всегда говорит о впечатляющей картинке – только при наличии передовой матрицы и высокого разрешения.

Если говорить только про iPhone, с максимальной версией вы получаете максимум во всем: производительность, алгоритмы съемки, автономность и топовый дисплей с высокими характеристиками цветопередачи. Это смартфон, который будет актуален долгие годы. Среди других брендов тоже немало достойных вариантов с еще большим размером экрана и интересными технологиями. В подборке те модели, которые относят полностью к топовым – по диагонали и матрице, съемке и аппаратной платформе.