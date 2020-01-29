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​Facebook вводит возможность отвязывать от профиля личные данные

Возможность изменения настроек конфиденциальности должна появится в течение нескольких недель.

​Facebook вводит возможность отвязывать от профиля личные данные
Фото: EPA/UPG

Соцсеть Facebook вводит инструмент, позволяющий пользователям отвязывать от профиля соцсети личные данные. Об этом сообщил пресс-центр корпорации.

Инструмент позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль фейсбука используется для авторизации.

"Одна из наших главных целей на следующее десятилетие - создать гораздо более надежную защиту конфиденциальности для всех на Facebook", - сказано в сообщении. 

Приглашение о изменении настроек конфиденциальности должно появится в течение нескольких недель. Оно будет отображаться в ленте новостей пользователя и будет направлять к инструменту проверки конфиденциальности. 

При этом, информация не будет удаляться совсем - ее "отключат" от профиля, однако она останется на серверах Facebook. Соцсеть использует эту информацию для персонализации рекламы.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook и eBay подписали специальные соглашения по противодействию фальшивым отзывам на товары. Компании обязались принять меры по блокированию, удалению и предотвращению фейкового контента по продаже предметов в будущем.

Кроме того, Facebook и Reuters подготовили онлайн-курс для защиты от фейков. Он состоит из трех частей с примерами видеофейков.

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