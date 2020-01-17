Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ

На это ушло пять месяцев.

Николаевский судностроительный завод "Укроборонпрома" отремонтировал самый большой десантный корабль Вооруженных сил Украины "Юрий Олефиренко".

На это ушло пять месяцев, сообщил на своей странице в Facebook замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Главное назначение корабля – транспортировка в районы выполнения боевых заданий подразделений морской пехоты и специального назначения, со штатным вооружением и техникой и дальнейшим десантированием на побережье", – уточнил он.

Корабль "Юрий Олефиренко" способен десантировать более чем 150 бойцов, до 110 единиц бронетехники и до 250 тонн груза. Он оснащен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Найем напомнил, что корабль носит имя капитана I ранга Вооруженных сил Украины, командира 73-го морского центра специального назначения Юрия Олефиренко, который погиб под Мариуполем в 2015 году.

Напомним, ранее этот корабль носил имя "Кировоград". Идею переименования выдвинул ряд общественных организаций. Его поддержали как команда корабля, так и штаб ВМС и семья Олефиренко.