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Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
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Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ

На это ушло пять месяцев. 

Николаевский судозавод отремонтировал самый большой десантный корабль ВСУ
Фото: Роман Бочкала/Facebook

Николаевский судностроительный завод "Укроборонпрома" отремонтировал самый большой десантный корабль Вооруженных сил Украины "Юрий Олефиренко".

На это ушло пять месяцев, сообщил на своей странице в Facebook замгендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Главное назначение корабля – транспортировка в районы выполнения боевых заданий подразделений морской пехоты и специального назначения, со штатным вооружением и техникой и дальнейшим десантированием на побережье", – уточнил он.

Корабль "Юрий Олефиренко" способен десантировать более чем 150 бойцов, до 110 единиц бронетехники и до 250 тонн груза. Он оснащен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками.

Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Найем напомнил, что корабль носит имя капитана I ранга Вооруженных сил Украины, командира 73-го морского центра специального назначения Юрия Олефиренко, который погиб под Мариуполем в 2015 году.

Напомним, ранее этот корабль носил имя "Кировоград". Идею переименования выдвинул ряд общественных организаций. Его поддержали как команда корабля, так и штаб ВМС и семья Олефиренко. 

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