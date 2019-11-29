​Роль кибербезопасности немного преувеличена - министр Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что роль кибербезопасности в современном мире преувеличена.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, it-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду", - рассказал Федоров.

По словам министра, после серии атак в 2016 году Украина значительно улучшила позиции в сфере киберзащиты.

"После этого кибербезопасность вышла на другой уровень. На базе Госспецсвязи созданы новые киберцентры. В это достаточно много инвестировалось. Можно смело себя чувствовать нормально защищенным. Сильно выросло и СБУ в плане киберразведки", - рассказал Федоров.

Напомним, 24 ноября министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина "постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве".