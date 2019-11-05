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ГлавнаяТехнологии

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до 790 км в час

Нынешний рекорд скорости составляет 1228 км/ч.

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound разогнался до скорости 790 км в час. 5 ноября эта машина стреловидной формы в шестой раз промчалась по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари в Южной Африке, передает ВВС.

Фото: ВВС

"Во время каждого пробега водитель Энди Грин выжимает из машины чуть больше прежнего, получая данные, которые позволят пойти на переход звукового барьера и преодоление рекорда скорости на суше, составляющего сейчас 1228 км в час. Однако этого не произойдет раньше 2020 года, когда машина будет оснащена ракетным двигателем", - говорится в сообщении.

Фото: ВВС

В настоящее время Bloodhound приводится в движение только тягой реактивного двигателя от самолета Eurofighter EJ200. Однако, как показали испытания, у машины есть огромные дополнительные возможности.

Фото: ВВС

Нынешний рекорд скорости в 1228 км/ч был установлен в 1997 году. Он также принадлежит военному летчику Энди Грину. Тогда он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на автомобиле.

На дне озера Хакскин-Пан, расположенном на высоте 700 метров над уровнем моря, этот "барьер" составит примерно 1192 км в час.

На прошлой неделе машина Bloodhound разогналась до 742 км/ч. Это поставило ее на третье место в списке британских сверхскоростных машин после Thrust2, которая побила рекорд в 1983 году, и машины Thrust SSC, которая в 1997 году под управлением Энди Грина поставила мировой рекорд.

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