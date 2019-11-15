Instagram во всех странах начал скрывать "лайки" под публикациями

Их будет видно только под собственными постами.

Социальная сеть Instagram начала тестировать во всех странах новую функцию, которая скрывает количество "лайков" под постами. Увидеть их можно будет только под своими публикациями.

Чтобы принять участие в тесте, нужно согласиться на предложение, которое появляется после захода в приложение, сообщили в Twitter соцсети.

"Мы расширяем наш тест по счетчикам "лайков" во всем мире. Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество "лайков" и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в фиде, если только они не принадлежат вам", - пояснили представители соцсети.

Фото: twitter.com/instagram

Напомним, в январе 2019 года появилась информация, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить свои сервисы для обмена сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger.