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Instagram во всех странах начал скрывать "лайки" под публикациями

Их будет видно только под собственными постами. 

Instagram во всех странах начал скрывать "лайки" под публикациями
Фото: EPA/UPG

Социальная сеть Instagram начала тестировать во всех странах новую функцию, которая скрывает количество "лайков" под постами. Увидеть их можно будет только под своими публикациями.

Чтобы принять участие в тесте, нужно согласиться на предложение, которое появляется после захода в приложение, сообщили в Twitter соцсети.

"Мы расширяем наш тест по счетчикам "лайков" во всем мире. Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество "лайков" и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в фиде, если только они не принадлежат вам", - пояснили представители соцсети.

Фото: twitter.com/instagram

Напомним, в январе 2019 года появилась информация, что основатель Facebook Марк Цукерберг планирует объединить свои сервисы для обмена сообщениями в Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger. 

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