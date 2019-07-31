"Я был блогером еще до того, как Facebook вас сделал крепостными".

В популярной социальной сети Instagram появилась страница "Тараса Григорьевича Шевченко". На ней мужчина, похожий на украинского поэта, публикует фотографии и видео о жизни "первого народного Кобзаря Украины" в современном Киеве.

Первый пост "Тарас Григорьевич" опубликовал 23 июля. На видео, снятое якобы на Чернечей горе в Каневе - месте, где похоронен Шевченко, Кобзарь сходит с пьедестала, находит чужой смартфон и говорит: "Ты смотри! Похоронили, где просил!"

Последующие посты рассказывают о том, как Тарас Шевченко знакомится с современной жизнью в Киеве. Он посещает магазины одежды, публикует селфи, ест суши, гуляет Майданом Незалежности и пытается понять, как работает эскалатор в метро.

"Я был инстаблогером еще задолго до того, как Facebook всех вас сделал крепостными", - отмечает он.

Кроме того, Кобзарь" комментирует актуальные для Украины события. В частности, захват украинских моряков, годовщину крещения Руси, выборы в Верховную Раду.

Позируя рядом с изображением запорожского казака в одном из подземных переходов Киева, он пишет: "У меня вопрос. Как его потомки в славном Запорожье могли массово проголосовать за кума царя?"

За неделю на страницу Тараса Шевченко подписались более 2500 человек.

Напомним, в мае в Instragram приобрел популярность профиль "Истории Евы". Его вели от имени еврейской девочки Евы Гейман, пострадавшей от Холокоста. Авторами и продюсерами "Историй Евы" выступили израильский бизнесмен Мати Кохави и его дочь Майя, проживающие в Нью-Йорке.