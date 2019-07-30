Замначальника одесской полиции сам сдался САП, - СМИ

Константина Гейко сразу же задержали, завтра суд изберет ему меру пресечения.

Бывший первый заместитель начальника полиции Главного управления Национальной полиции Одесской области Константин Гейко сам пришел и сдался в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Он сам пришел в САП. В НАБУ не пошел, а пошел в антикоррупционную прокуратуру", - сказал собеседник агентсва.

В прокуратуре Гейко сразу задежали и вручили ему подозрение, от показаний он отказался.

Прокуратура будет просить суд взять его под стражу с установлением залога 20 млн гривен, суд по избранию меры пресечения состоится в среду, 13 июля.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в коррупции бывшему начальнику управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрию Головину. Соломенский районный суд Киева Головину меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Гейко проходит по одному уголовному делу вместе со своим бывшим шефом Дмитрием Головиным. Обоих подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, изъятых из незаконного оборота.

Следствие считает, что в 2017 году они завладели семью контейнерами контрафактных сигарет, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве. После этого продукцию пустили на продажу.